Ecco il genecologo che ha accolto più di 8mila neonati... cantando

Il suo nome è Carey Andrew Jaja, ma è conosciuto da tutti come The Singing Doctor.

Questo ginecologo ha lavorato per 40 anni presso l‘UPMC Magee-Womens Hospital di Pittsburgh dove ha fatto nascere oltre 8 mila bambini. Ognuno di questi bambini è stato accolto con una canzone. Le preferite del dottore sono “Happy Birthday” e “What A Wonderful World” di Louis Armstrong.

Il dottore ha spiegato che ha scelto queste canzoni perché in quel momento ha tra le mani il miracolo della vita, uno spettacolo di fronte al quale ci si dimentica di tutto il resto.

Il dottor Jaja ha anche raccontato come ha cominciato a cantare canzoni ai bambini: «C’era un gentiluomo, un ostetrico-ginecologo più anziano che adorava cantare e più tardi, quando stava per andare in pensione, mi chiese: ‘Andy, canti ai tuoi bambini?’ E io dissi: “Beh, no, è compito tuo. E lui disse: ‘Vai avanti, fallo’. Così mi ha passato il testimone e ho iniziato a cantare ai miei bambini da allora e lo faccio ogni volta».

Per il dottore ogni bambino è importante allo stesso modo, dal primo all'ultimo al quale ha cantato una canzone.

Dopo 40 anni di attività, a fine giugno è andato in pensione. Speriamo che qualche altro dottore segua il suo dolcissimo esempio.

(Credits photo: youtube)