Chris Evans impreca per sbaglio e la sua reazione è divertentissima

All’ACE Comic Con di Seattle tra gli ospiti di quest’anno c’era anche Chris Evans, l’attore interprete di Capitan America. Come riportano Epicstream e ComicBook, nel panel dedicato ad “Avengers: Endgame”, l’attore ha parlato del film insieme a Don Cheadle e Jeremy Renner. Era talmente entusiasta nel suo racconto che alla fine, commentando una scena tra Occhio di Falco e Vedova Nera, si è lasciato sfuggire una parolaccia.

Chris si è reso conto di aver imprecato praticamente subito ma ormai era troppo tardi. L’attore ha reagito abbassando il capo dispiaciuto e pronunciando la celebre battuta del suo personaggio, stavolta rivolta a sé stesso: “Language!”, ossia “Modera il linguaggio!”.

La scena è stata ripresa da una fan che ha poi condiviso il video sui social facendolo diventare ben presto virale e scatenando i commenti divertiti dei fan.

chris accidentally cussing and then his face after he realized what he said and him saying “language”, i love this man pic.twitter.com/LBcpkAY33v