La scienza ha confermato che gli uomini maturano dopo i 40 anni

Gli uomini si possono davvero definire adulti, o meglio, maturano molto più tardi rispetto alle donne. Di questo sono convinte da sempre molte rappresentanti del genere femminile, ma adesso quello che poteva sembrare solo un luogo comune ha trovato un riscontro nella scienza: diversi recenti studi, infatti, confermano che gli uomini maturano davvero dopo le donne.

Ad esempio, uno studio condotto dall’Università di Oxford ha provato che gli uomini maturano esattamente 11 anni dopo le donne: i cambiamenti che avvengono nel cervello umano non si verificano nello stesso momento per i maschi e per le femmine e, nel caso dei primi, pare che la piena maturazione della connettività strutturale arrivi solo dopo i 40 anni.

Secondo una ricerca dell’Università di Valencia, invece, le atrofie cerebrali sono maggiori negli uomini rispetto alle donne. I ricercatori hanno esaminato 1379 donne e 1565 uomini di età compresa tra i 9 mesi e i 95 anni: da questa analisi, è emerso che gli uomini invecchiano precocemente ma, poiché l’ipotalamo e il volume delle strutture cerebrali delle donne è superiore, ciò vuol dire che loro maturano prima, più o meno intorno ai 30 anni, mentre gli uomini intorno ai 40.

Insomma, la scienza conferma che gli uomini tendono a essere degli eterni Peter Pan, il che spesso può compromettere anche il loro rapporto con le stesse donne.