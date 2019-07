Ryanair: volano schiaffi tra due sorelle, il comandante blocca la partenza

L'episodio, riportato dal Quotidiano di Puglia, è accaduto due giorni fa a Brindisi su un aereo della compagnia Ryanair in partenza dall'aeroporto pugliese con destinazione Orio al Serio.

Due sorelle, che sedevano nella parte anteriore del velivolo, hanno improvvisamente cominciato a litigare (pare) per futili motivi. Ma, infervorate dalla discussione, le due sono anche passate alle mani cominciando a prendersi a schiaffi.

Inutili i tentativi del personale di bordo di placare gli animi e le lamentele degli altri passeggeri spazientiti dalla baraonda e dal ritardo che l'aereo stava cominciando ad accumulare.

Di fronte a questa situazione, il comandante dell'aereo ha deciso di rinviare la partenza (l'aereo infatti è partito con circa un'ora di ritardo, intorno alle 14.00) e di contattare le Forze dell'Ordine, che hanno atteso le due donne presso l'aeroporto d'arrivo per l'identificazione.

Alcuni passeggeri, intervistati hanno dichiarato: «Eravamo in attesa del decollo quando abbiamo sentito due donne prima litigare e poi passare alle mani. Qualcuno di noi, al limite della pazienza per quello che stava succedendo, ha anche urlato “fuori”, ma solo per permettere che quel viaggio potesse finalmente iniziare. A bordo c'erano anche diversi bambini».