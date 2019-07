Fa così caldo in California che le cozze si cuociono nel loro guscio

In California è stato lanciato un vero e proprio allarme climatico a causa dell’ondata di forte caldo che ha colpito il paese a partire dal mese scorso. Questo improvviso e intenso aumento delle temperature sta causando danni enormi all’ecosistema marino: nello specifico, il forte caldo sta portando a un’incredibile moria di cozze che cuociono vive nel loro guscio.

A rivelarlo è stata, come riporta Tgcom24, la ricercatrice Jackie Sones, coordinatrice del Bodega Marine Reserve di San Francisco: la studiosa ha raccontato di aver visto migliaia di molluschi morti sulla costa settentrionale del paese.

È la più grande moria di molluschi degli ultimi 15 anni e può provocare danni gravi anche ad altre specie: i banchi di cozze, infatti, fungono da rifugio e habitat per diversi altri tipi di organismi, come se fossero alberi in una foresta. Per questo motivo, i ricercatori pensano che questa moria avrà un forte impatto sull’intera regione.