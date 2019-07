Pamela Anderson accusa l'ex di averle fratturato le mani: il video

Pamela Anderson, attrice 52enne, ha accusato il suo ex fidanzato Adil Rami per abusi. A quanto pare la bagnina più famosa della tv sostiene che l'uomo l'abbia percossa e le abbia afferrato le mani con violenza fino ad avergliele fratturate. A dimostrazione di ciò, l'attrice ha pubblicato un video che mostra le conseguenze di questa violenza. Nel filmato vediamo le mani di Pamela che vengono curate e medicate con una benda. Eccolo.

La Anderson, però, avrebbe aspettato 6 mesi prima di rivolgersi a un dottore e rivelare il vero motivo della frattura. Ha dichiarato che, all'epoca dei fatti, aveva negato ai medici la vera ragione, dicendo che credeva si trattasse di artrite. Per tutta risposta il calciatore francese ha negato le accuse di violenza in un lungo post su Instagram qualche giorno fa. "Forse non capisce cosa sia l'abuso", ha scritto Pamela sui social.

L'ex di "Baywatch" ha, inoltre, affermato di non essere in grado di scrivere o aprire le bottiglie a causa del dolore persistente. "Mi ha fatto male afferrandomi brutalmente, intimidendomi, trattenendomi con la sua forza fisica". Pamela ha dichiarato che l'uomo era possessivo, non le permetteva di andare da nessuna parte. Per di più, era anche infedele. Ma non finisce qui. L'attrice ha, inoltre, detto di essere stata minacciata la settimana scorsa: "Mi ha detto che mi avrebbe spezzato le gambe, ma non l'avrebbe fatto perché sono donna".

Ora lui sta negando tutto. "Non era mia intenzione ferirlo - ha continuato la Anderson - È arrabbiato perché non vuole che la gente sappia. Non è dispiaciuto di aver fatto qualcosa di sbagliato".

I due si sono separati lo scorso giugno. Ma le accuse continuano ancora oggi sui social.