Gatto quasi morto dopo aver leccato una lampada di sale: è allarme

In Nuova Zelanda, un gatto è quasi morto dopo aver leccato una lampada di sale dell'Himalaya. Se ne vedono molte nelle nostre case, ed è per questo motivo che una clinica veterinaria della zona ha deciso di lanciare un monito a tutti i proprietari di animali domestici: bisogna fare attenzione.

La brutta storia è successa a Maddie Smith, proprietaria del gatto Rudy. La donna un giorno notò che l'animale si comportava in modo strano e pensava che fosse dovuto al troppo freddo di quel periodo. I gatti, si sa, amano il caldo. Dopo un po' di tempo, le condizioni di Ruby erano peggiorate: non era in grado di camminare, mangiare o bere e faticava a vedere e sentire. Subito Maddie portò il gatto da un veterinario che espresse il suo parere medico: gonfiore al cervello causato da avvelenamento di sodio.

L'avvelenamento da sodio può essere letale per gli animali domestici, con sintomi quali convulsioni, vomito, diarrea e perdita di coordinazione. E le lampade di sale che sono nelle nostre case potrebbero essere molto pericolose. I gatti vengono attratti dalla luce e potrebbero leccarle. Quindi, fate attenzione. Molta attenzione.