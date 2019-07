Hugh Jackman aiuta un fan a fare una proposta di matrimonio durante lo show

Come fare una proposta di matrimonio indimenticabile? Se lo è chiesto un intraprendente ragazzo, Joe Kripal, che ha pensato di farsi aiutare addirittura da un "supereroe", Hugh Jackman, proprio durante il suo spettacolo.

L'occasione si è presentata lo scorso 22 giugno a St. Paul, in Minnesota. Joe Kripal e la sua fidanzata Sanaa hanno partecipato allo spettacolo "The Man. The Music. The Show".

Durante la serata, l'attore ha fermato lo spettacolo e si è rivolto al suo pubblico: "Non è qualcosa che faccio spesso, ma capirete il perché tra qualche minuto. Ho ricevuto una lettera da un tipo di nome Joe. Joe mi ha spiegato che sarebbe stato qui tra il pubblico questa sera...".

Così dicendo, si è avvicinato alla coppia mentre, di sottofondo si sentivano una serie di "Oh Mio Dio!". A questo punto, dopo aver parlato brevemente con Jackman, il ragazzo si è inginocchiato di fronte alla sua fidanzata e ha detto: "Sanaa, voglio passare il resto della mia vita con te. Ecco perché ho chiesto l'aiuto di un supereroe per fare questo. Mi vuoi sposare?"

La ragazza, tra lacrime di commozione e sorrisi, ha accettato, ricevendo gli auguri del padrone di casa. Insomma, un momento certamente indimenticabile per Sanaa e Joe!

(Credits photo: youtube)