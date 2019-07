NASA immortala misterioso bagliore su Marte: un UFO? Ecco la verità

Qualche giorno fa, per l'esattezza alle ore 05:53:59 di domenica 16 giugno, il rover Curiosity della NASA in missione su Marte ha immortalato una misteriosa luce sulla superficie del pianeta rosso, ripresa dalla telecamera posizionata sul suo lato destro.

Di recente era stata già diffusa la notizia della presenza di livelli elevati di metano sul pianeta (gas associato alla presenza di forme di vita). Ora è stata diffusa questa foto e in molti non hanno potuto fare a meno di pensare ad una manifestazione aliena!

La foto pubblicata dal sito del Jet Propulsion Laboratory del California Institute of Technology è in bianco e nero e il bagliore è visibile sulla parte destra della foto, più o meno in prossimità della superficie. Qualcuno ci ha visto distintamente un disco volante. Ma la realtà, secondo gli esperti, è molto diversa.

Justin Maki della NASA smorza gli entusiasmi e le fantasie, dichiarando che fenomeni simili sono molto frequenti (almeno una volta a settimana). Potrebbe trattarsi del riflesso del sole su una roccia o semplicemente di un riflesso della stessa lente della telecamera che ha effettuato le riprese.

Comunque, anche se questo in particolare non è certamente un caso di avvistamento UFO, gli esperti non escludono l'esistenza di organismi extraterrestri.

(Credits photo: metro.co.uk)