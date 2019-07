Stilista inventa abiti per accentuare i rotolini

Si chiama Karoline Vitto Gomes ed è una stilista brasiliana che sta facendo molto parlare di sé grazie alla sua ultima collezione, presentata al Royal College of Arts come tesi di laurea. Questa, infatti, è una collezione molto particolare perché gli abiti sono stati creati appositamente per accentuare i rotolini che la maggior parte delle donne ha, come è normale che sia.

Le donne, in genere, cercano di indossare capi che nascondano questi accumuli adiposi ma Karoline la pensa diversamente: i rotolini, infatti, sono una caratteristica della femminilità e per questo non vanno nascosti. Del resto, gli antichi greci raffiguravano la dea della bellezza Afrodite con tutti i rotolini al loro posto.

Ed ecco che gli abiti creati dalla stilista brasiliana intendono dunque sottolineare e valorizzare queste parti del corpo, con scollature vistose oppure tagli nella sagoma del vestito nei punti giusti, ossia sulla pancia, oppure sotto il braccio o sui fianchi, così da mostrare i rotolini senza vergogna.

La stilista ha raccontato di aver modificato il suo rapporto con il suo corpo dopo essersi trasferita a Londra per studiare fashion design; secondo lei i canoni di bellezza cambiano e si evolvono nel tempo e per questo motivo spera che le donne imparino ad accettare ed apprezzare i propri corpi così come sono. In quel caso, lei sarà pronta a fornire loro gli abiti adatti.