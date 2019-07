32 milioni di italiani andranno in vacanza, molti di più del 2018

Nonostante la crisi, gran parte degli italiani non intende rinunciare al meritato riposo dopo un anno di lavoro: secondo un’indagine di Confturismo e Confcommercio, infatti, sono quasi 32 milioni gli italiani in partenza per le vacanze nel periodo estivo. È un dato molto positivo che segna un aumento rispetto all’anno scorso, di ben 1,3 milioni di persone in più che andranno in ferie rispetto al 2018.

Secondo questo studio, il 77% degli italiani sceglierà il nostro paese come meta delle vacanze, mentre il 23% andrà all’estero. La spesa media è di 950 euro per circa 6 notti, mentre il mese preferito per le ferie è come sempre agosto.

Se da una parte aumentano gli italiani che vanno in vacanza, dall’altra aumentano i turisti stranieri che vengono a trascorrere le ferie nel nostro paese, in particolar modo nel Sud Italia che, per la prima volta, supererà le altre 3 macro aree preferite dai turisti, ossia il Nord-Ovest, il Nord-Est e il Centro. A rivelarlo sono i dati del trasporto aereo, secondo i quali quest’anno saranno 60 milioni i passeggeri che transiteranno negli aeroporti italiani, dei quali 40 milioni stranieri, con un incremento di 2,4 milioni proprio negli aeroporti del Sud Italia.