Creatura misteriosa trovata in una casa in Indonesia

In Indonesia una uomo ha vissuto attimi di vero panico quando hanno trovato una strana creatura camminare sul soffitto della sua casa. Si chiama Hari Toae e, come riporta il Daily Mail, ha raccontato di aver visto lo strano essere spostarsi su e giù sul soffitto, come se cercasse un posto per ripararsi, forse dalla pioggia incessante di quella notte.

L’uomo ha fotografato lo strano animale e dalle immagini si vede chiaramente che aveva due ali e anche quattro lunghi tentacoli: “Ho pensato di lasciarlo stare, ma solo per la notte – ha raccontato Hari – non volevo che spaventasse i miei ospiti”. In effetti, l’essere è abbastanza inquietante, più che altro perché non assomiglia ad alcun animale conosciuto e si potrebbe quasi pensare si tratti di un alieno.

Non è stato chiarito la specie di questa creatura, ma secondo alcuni potrebbe far parte delle Arctiinae: pare abbia, infatti, alcune caratteristiche in comune con il Creatonotos gangis, un tipo di falena arctiina che vive nel sud est asiatico e in Australia e che, in effetti, oltre alle zampe e alle ali, è dotata anche di alcune escrescenze simili a tentacoli.