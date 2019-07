Uan partecipa al video di lancio della terza stagione di Stranger Things

Chi da piccolo guardava Bim Bum Bam di certo ricorderà Uan, il simpatico personaggio che faceva compagnia in tv ai bambini durante i cartoni animati del pomeriggio sui canali Mediaset. Ebbene, oggi Uan è il protagonista del video di lancio di “Stranger Things”, la fortunatissima serie tv di Netflix che tornerà in onda proprio a partire da oggi, con le puntate della terza attesissima serie.

Per il lancio della nuova stagione, Netflix ha deciso appunto di avvalersi della collaborazione di diversi grandi brand, tra i quali anche Mediaset che, per l’occasione, ha prestato l’amatissimo personaggio di Uan: nel video diffuso su Facebook, si vede il simpatico pupazzo rosa che scrive un messaggio di saluto ai suoi fan, spiegando loro di essere in partenza per le vacanze.

Uan spiega che andrà a trovare una sua cara amica e in quel momento viene inquadrata una cornice con una foto che lo ritrae insieme a Undici, la protagonista di “Stranger Things”: dunque subito si intuisce che la meta delle vacanze di Uan è proprio Hawkins, la città dell’Indiana dove è ambientata la serie tv. Purtroppo per lui, Uan si ritroverà in mezzo alle strane vicende della cittadina e, verso la fine del video, si vede infatti anche lui imprigionato nell’Hawkins National Laboratory dove viene sottoposto ad alcuni esperimenti, come accaduto a Undici nelle stagioni passate.

Considerando che “Stranger Things” è ambientata negli anni ’80, un iconico personaggio di quegli anni come Uan è stata davvero una scelta perfetta per questo lancio. Per la nuova stagione c’è grande attesa: a quanto pare ogni puntata è stata curata nei minimi particolari, si darà grande rilievo ai rapporti umani tra i personaggi ma anche agli aspetti più horror della storia. Undici, interpretata dalla bravissima attrice Millie Bobby Brown, e i suoi amici si ritroveranno ad affrontare una nuova minaccia proveniente dal Sottosopra.

Il cast, inoltre, si arricchirà con tre nuovi ingressi: si tratta della figlia di Uma Thurman ed Ethan Hawke, Maya Hawke, poi Jake Busey, figlio di Gary Busey e, infine, Cary Elwes.