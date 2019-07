Elena Santarelli: "Ho voluto vedere il tumore di mio figlio per darmi pace"

Elena Santarelli, recentemente intervistata da Paola Perego nel corso del programma "Non Disturbare", ha parlato nuovamente della malattia di suo figlio Giacomo, che il prossimo 22 luglio compirà 10 anni.

La showgirl ha rivelato alcuni dettagli della loro dura lotta contro il tumore cerebrale del piccolo, raccontando di aver chiesto ai medici di mostrarle il "mostro" contro il quale stavano combattendo.

«Quando l’ho chiesto all’oncologa mi ha detto: "ma sei pazza?". Io ho detto si, perché mi manca un pezzo di questo puzzle, ho tutti i personaggi e mi manca il mostro cattivo».

Così i medici le hanno mostrato il tumore in fotografia. «Me lo immaginavo diversamente, era orrendo! Però poi mi sono data pace».

Ora sembra che il momento peggiore sia passato. Giacomo ha finito tutte le terapie e risulta completamente pulito da cellule tumorali. I dottori hanno detto che il bambino è in "follow-up", ma sua madre sa benissimo che non è assolutamente il momento di abbassare la guardia: per i prossimi 5 anni e per altri anni ancora seguiranno infatti dei controlli.

Durante l'intervista Elena rivela anche come si è comportata nei confronti di suo figlio, raccontando di non avergli mai parlato delle possibili conseguenze della sua malattia, spiegando: «Innanzitutto non me l’ha mai chiesto e poi un bambino non può andare a dormire con questo pensiero”.

