Domatore del Circo Orfei ucciso da quattro tigri

Al Circo Marina Monti Orfei è accaduta una tragedia: il domatore Ettore Weber è stato ucciso dalle quattro tigri che stava cercando di addestrare per il prossimo spettacolo. È avvenuto a Triggiano, in provincia di Bari, dove il circo si trova attualmente per alcune esibizioni nella zona.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e, secondo la loro ricostruzione, il domatore sarebbe stato inizialmente aggredito da un solo felino: in seguito anche gli altri lo hanno attaccato, avventandosi su di lui e sbranandolo letteralmente.

Il personale del circo è poi intervenuto per cercare di salvare Weber, ma ormai era troppo tardi: il domatore è morto a causa delle gravi e profonde ferite provocate dalle quattro tigri, delle quali è rimasto in balia per oltre venti minuti. Gli animali, infatti, hanno continuato a giocare con il corpo del domatore all’interno della gabbia per diverso tempo.

Ettore Weber aveva 61 anni ed era considerato uno dei più bravi addestratori di felini del mondo ed era anche proprietario del Circo Weber.