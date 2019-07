Boom di iscrizioni nelle scuole calcio femminili grazie ai Mondiali

I grandi successi ottenuti in questo periodo dalla Nazionale di Calcio Femminile non sono passati inosservati: i Mondiali di questa categoria, infatti, hanno finalmente dato un po’ di visibilità anche alle donne che praticano questo sport che, invece, viene seguito soprattutto per le competizioni maschili.

L’effetto Mondiale a quanto pare si è fatto subito sentire: secondo quanto riportato da Il Messaggero, infatti, in questi giorni in Italia c’è stato un vero e proprio boom delle iscrizioni alle scuole calcio femminili. Stiamo parlando di circa il 40% in più rispetto all’anno scorso.

Che sia un primo passo verso una maggiore apertura anche degli spettatori verso le categorie femminili di calcio? A giudicare dal successo mediatico delle Azzurre, si direbbe proprio di sì. L’aumento delle iscrizioni nelle scuole calcio, invece, dimostra un aumento dell’interesse da parte delle giovani atlete. Insomma, i Mondiali hanno avuto un effetto positivo su tutti i fronti, soprattutto per i nuovi futuri sviluppi dello sport più amato e seguito di sempre.