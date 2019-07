Arriva il lettore musicassette Bluetooth che fa rivivere gli anni ‘80

I nostalgici delle musicassette possono abbandonare la musica sulle piattaforme digitali moderne e tornare ai vecchi supporti, sfruttando solo in parte le nuove tecnologie: tutto questo è possibile grazie a “It’s Ok”, un supporto per i vecchi nastri che funziona grazie alla connettività Bluetooth 5.0 per ascoltare le canzoni con le cuffie wireless o, in alternativa, anche con il vecchio jack da 3,5 mm.

Il gadget è stato lanciato da Nimb Lab ed è disponibile su Kickstarter per 57 euro: al momento, però, si può solo preordinare perché il prodotto sarà in commercio ufficialmente solo da febbraio 2020. “It’s ok” è disponibile in tre colori, rosa, blu e bianco, e ha già ottenuto un grande successo.

Il dispositivo è in tutto e per tutto uguale ai vecchi cari Walkman che, tra l’altro, hanno appena compiuto 40 anni dalla loro prima uscita sul mercato. Ci sono, quindi, i classici pulsanti Play, Forward, Backward, Stop e anche Record, tramite il quale sarà possibile registrare note vocali grazie al microfono integrato. Il dispositivo funzionerà con due classiche batterie AA e peserà in tutto 150 grammi. Chi vuole rivivere gli anni ’80, insomma, potrà farlo con questa rivisitazione in chiave moderna dell’amato lettore di musicassette.