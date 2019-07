Arezzo, violenze sui bimbi dell'asilo: maestra interdetta per un anno

Un'inchiesta dei Carabinieri, coordinata dalla procura di Arezzo e durata tre mesi, ha portato alla luce alcuni episodi di violenza sui bambini avvenuti in un asilo nido di Valdarno Aretino.

Protagonista dei fatti era una educatrice dell'asilo, nonché titolare della struttura.

L'inchiesta è partita dopo la segnalazione di alcune mamme, preoccupate per gli atteggiamenti insoliti dei propri figli, che raccontavano di schiaffi e pizzicotti ricevuti da una maestra.

Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, l'educatrice puniva i bambini con schiaffi sulla testa o sul corpo, pizzicotti e minacce dell'arrivo "del dottore".

La maggior parte delle violenze si consumava prevalentemente dopo pranzo, quando i bambini dovevano fare il riposino pomeridiano. L'educatrice, rimasta sola con i bambini, metteva in atto i comportamenti violenti ad ogni minimo segno di disobbedienza, per obbligarli a dormire o per farli restare seduti o fermi mentre cambiava loro il pannolino.

Tutto avveniva in assenza delle altre collaboratrici, estranee ai fatti, che non si sarebbero mai accorte di nulla. In loro presenza, infatti, la donna aveva un comportamento adeguato al suo ruolo.

Per i fatti accertati, l'educatrice è stata interdetta dall'esercizio della professione per un anno. Sono inoltre tutt'ora in corso accertamenti per verificare che la donna sia effettivamente in possesso dei titoli e delle abilitazioni necessarie per fare la maestra.