Alessia Macari pubblica un selfie bollente su instagram e scatena i fan

Poche ore fa la bella ciociara di Avanti un altro ha stupito i suoi fan con un selfie mozzafiato. Alessia Macari si è immortalata in bagno, accanto alla doccia, in costume da bagno intero e scollatura decisamente profonda che mette in mostra il suo décolleté.

Ad accompagnare lo scatto una didascalia: «I don’t always take a selfie but when i do…», cioè “Non faccio sempre selfie, ma quando li faccio…". Insomma, Alessia è ben consapevole di essere decisamente sexy.

Immediata, infatti, è stata la reazione dei follower che, in poche ore, hanno preso d'assalto il post con quasi 25mila like e tanti commenti di apprezzamento.

Alessia proprio pochi giorni fa ha pubblicato il suo ultimo singolo dal titolo “Cambiamo Continente”. Una canzone movimentata e dal ritornello che colpisce, tanto da candidarsi a pieno titolo a diventare il nuovo tormentone di questa estate.

(Credits photo: Instagram/alessiamacari)