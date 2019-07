I Los Angeles Galaxy sbagliano il nome sulla maglia di Ibra e scrivono “Irbahimovic”

Zlatan Ibrahimovic oggi è un giocatore dei Los Angeles Galaxy, squadra di calcio californiana che nell’ultima partita ha affrontato il team di Toronto. È proprio su quel campo che il pubblico non ha potuto fare a meno di notare un piccolo errore sulla maglia del grande campione.

A quanto pare, lo staff dei Los Angeles Galaxy ha sbagliato a scrivere il nome del giocatore che, di certo, non è tra i più semplici: ecco dunque che “Ibrahimovic” è diventato “Irbahimovic” per una piccola svista. In sostanza, sono state semplicemente scambiate la b e la r.

Inutile dirlo, la foto della maglia con il nome sbagliato è diventata virale e ha suscitato l’ironia del web. Chissà se Zlatan se n’è accorto o meno prima di entrare in campo; ad ogni modo, questo piccolo errore che ha fatto sogghignare tutti non ha compromesso la sua grinta: il grande campione ha infatti segnato i due gol che hanno portato la squadra californiana alla vittoria.