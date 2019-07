Morto nel sonno Cameron Boyce, la star di Disney Channel

Lutto nel mondo della televisione. È morto, il 6 luglio scorso, a soli 20 anni Cameron Boyce, la giovane star di Disney Channel. Il ragazzo era famoso per aver lavorato nel film "Descendants", dove ha interpretava il ruolo di Carlos, e per lo show televisivo "Jessie". A confermare la trista notizia è stata la famiglia. Su Abc News si leggono le parole di un portavoce: "Siamo molto tristi in questo momento e chiediamo la dovuta privacy per affrontare la perdita del nostro prezioso figlio e fratello". Stando ad alcune fonti, Cameron sarebbe morto nel sonno a seguito di una crisi epilettica.

Il portavoce ha continuato: "Con il cuore in mano vi dobbiamo annunciare che questa mattina abbiamo perso Cameron. È morto nel sonno a causa di un attacco provocato da una patologia per la quale era in cura. Il mondo ha perso una delle sue luci più luminose, ma il suo spirito continuerà a vivere attraverso la gentilezza e la compassione di tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato". Morire a 20 anni in questo modo quando hai tutta la vita davanti, è davvero ingiusto.

Alcuni suoi colleghi, nonché amici, hanno voluto ricordarlo dedicandogli un pensiero sui social network. Kenny Ortega è stato uno dei primi e ha scritto: "Cameron portava amore, risate e solidarietà ogni giorno in sua presenza. Il suo talento sconfinato. La sua gentilezza e generosità erano infinite. È stato un indescrivibile onore e un piacere conoscerlo e lavorare con lui. Ti rivedrò in tutte le cose mio amato e meraviglioso amico. Cercherò nelle stelle la tua luce. Sarai il mio ragazzo per sempre! Cameron vivrai per sempre nei nostri cuori".