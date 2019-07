Paura per Nina Moric: si sente male durante la vacanza a Zanzibar

Grande spavento per Nina Moric durante la vacanza a Zanzibar con il figlio Carlos Maria e il compagno Luigi Mario Favoloso.

È stato proprio quest'ultimo, attraverso un post sull'account Instagram, a far sapere ai fan del malore dell'ex modella croata: "Ragazzi sono un po' preoccupato perché Nina veramente si è sentita poco bene. Lei ha scherzato sulla febbre gialla perché ovviamente qui non c'è, però secondo me ha mangiato qualcosa che le ha fatto male perché è diventata fredda e ha avuto una sudorazione e ha anche vomitato. L'ho portata in un ospedale privato che c'è qui vicino e stasera sarà lì e spero che domani stia bene".

Dopo aver ricevuto soccorso presso il vicino ospedale, per fortuna l'allarme è rientrato. A rassicurare i fan preoccupati ha pensato proprio Nina, pubblicando un post su sul account Instagram: "Ragazzi, visto che in molti vi siete preoccupati, voglio dirvi che sto bene. Ho passato una brutta giornata, ho bevuto d'istinto un bicchiere d'acqua dal rubinetto qui in Africa e sono stata poco bene. Ora sto molto meglio. Un abbraccio".

Il malore, dunque, è dovuto ad una disattenzione della bella Nina. In alcuni Paesi, come Zanzibar, è infatti fortemente sconsigliato bere l’acqua corrente, che non sempre è potabile. Prima del suo consumo, infatti, va fatta bollire oppure occorre disinfettarla con apposite soluzioni.

Dopo il momento di paura, comunque, Nina può finalmente riprendere la sua vacanza nella splendida Zanzibar, dove rivela di aver trovato un piccolo pezzo di paradiso.

Visualizza questo post su Instagram A little taste of paradise... no nudes send me your playlist . Un post condiviso da Nina Moric (@nina__moric) in data: 1 Lug 2019 alle ore 11:03 PDT

(Credits photo: Instagram/nina__moric)