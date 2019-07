60 anni di Barbie: arriva la bambola di colore e in sedia a rotelle

Il 2019 è certamente un anno importante per Barbie: la celebre bambola compie 60 anni e Mattel, l'azienda che la produce, ha colto l'occasione per lanciare nuovi modelli più "inclusivi" e rappresentativi.

L'ultima (ma solo in ordine di tempo) è la Barbie di colore (con tanto di capelli ricci e "naturali") in sedia a rotelle, realizzata perché nessuna donna (o bambina) possa sentirsi esclusa.

Nella confezione è presente anche una rampa, ovviamente di colore rosa, che può essere utilizzata per abbattere le barriere architettoniche.

Il web sembra aver accolto con grande entusiasmo il nuovo modello di Barbie che, per il momento, è stato lanciato negli Stati Uniti.

THERE’S NOW A BARBIE IN A WHEELCHAIR



i can’t even begin to express how happy i am that more and more young girls are growing up seeing themselves in Barbie pic.twitter.com/XL2PEetu6G