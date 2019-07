Kevin Spacey: ritirata la denuncia per molestie sessuali contro l'attore

Colpo di scena nella vicenda che ha travolto il due volte premio Oscar Kevin Spacey, accusato di molestie sessuali dal novembre 2017 e attualmente impegnato in una difficile causa civile.

Nei giorni scorsi al tribunale di Nantucket Island, Massachusetts, luogo in cui era avvenuta la presunta molestia nel luglio 2016, è giunta una comunicazione da parte del legale del 18enne che accusava l'attore: il giovane ha ritirato "volontariamente" le accuse proprio a ridosso di una nuova udienza.

Secondo la madre della vittima, l'attore avrebbe fatto ubriacare suo figlio per poi aggredirlo sessualmente.

Le accuse si basavano su immagini compromettenti riprese dal cellulare di Little, un cameriere di un ristorante frequentato dalle star. Pare però che il telefono, dopo l'esame della polizia nel dicembre 2017, sia sparito. In mancanza del dispositivo, il giudice aveva disposto la testimonianza dello stesso Little.

Nonostante l'attore si sia sempre dichiarato innocente, oltre a rischiare fino a 5 anni di prigione, la sua carriera è stata letteralmente distrutta: bandito dalla serie "House of Cards" e sostituito per le riprese del film di Ridley Scott "Tutti i soldi del mondo".

Ora, però, il ritiro volontario dell'accusa mette un punto definitivo a questa storia. Infatti la stessa accusa non potrà essere presentata una seconda volta.

Resta comunque il mistero sulle motivazioni che hanno spinto il giovane a ritirare l'accusa e il dubbio che i due abbiano raggiunto un accordo.

(Credits photo: Instagram/kevinspacey)