Elena Santarelli risponde a un hater su Instagram

"Sempre a metterti in mostra... Ti conviene goderti certi momenti.... xe’ certe cose potrebbero ritornare!!!". Questo il commento terribile che Elena Santarelli ha dovuto leggere sotto un video pubblicato su Instagram. Anche se c'è quella faccina sorridente alla fine della frase, che sembra un po' sdrammatizzare tutto, il commento è davvero pesante. Ecco il video.

Tutti sappiamo cosa ha dovuto passare la showgirl negli ultimi anni della sua vita. Suo figlio Giacomo, di soli 9 anni, ha lottato contro un tumore. Ora ce l'ha fatta, ha sconfitto con grande forza questo male... ma la cattiveria della gente no, quella non può essere sconfitta.

Leggendo questa frase, Elena non è riuscita a restare in silenzio e ha risposto più volte all'utente - che probabilmente è un fake - con grande eleganza ed educazione. "Giulia, sempre se ti chiami così… cavolo mi sei mancata durante il fine settimana… come mai nelle foto con mio marito non scrivi? Non minacci? Non hai le palle vero? Eh lo capisco". E poi ancora: "Ma poi ridi solo te… a me non scateni nulla.. ma nulla… se è per questo si può uscire di casa e avere la peggio in molte situazioni… non esiste solo il tumore (parola che tu non avendo le palle non riesci a scrivere a noi, a me) ti saluta anche Jack e ti augura tanta salute e ti ricordiamo che le disgrazie sono assai nella vita".

E poi l'ultima risposta di Elena è la più bella: "Ah Giulia sei anche di insegnamento… mio figlio legge il tuo messaggio e poi si guarda con la sua mamma allo specchio e si rende conto. Di quanto è bello e sano non essere come te, mio figlio sa che non si augura il male a nessuno ma sa anche che esistono le persone come te e quindi… noi saltelliamo in casa felici di essere delle brave persone… ciao cara ciao".

Anche la rete è intervenuta in una sua difesa... per fortuna esistono ancora persone buone. "Questa è cattiveria... è solo una mamma che sta sorridendo alla vita nonostante quello che è successo", ha risposto un utente. E un altro: "Strega".