Super Mario diventa ‘umarell’ e si mette a osservare i cantieri della M4 di Milano

Come gli appassionati ricorderanno, Super Mario è nato nel 1981 dalla mente di Shigeru Miyamoto, dunque avrebbe 38 anni. Nonostante ciò, per un’occasione speciale il popolare personaggio dei videogiochi si è trasformato in ‘umarell’, ossia in un pensionato che osserva i lavori di un cantiere con le mani giunte dietro la schiena, di quelli che tutti noi abbiamo visto almeno una volta davanti alle transenne che delimitano la zona dei lavori di turno.

Ma il famoso idraulico non si è messo a osservare un cantiere qualunque, bensì quello della M4, la nuova linea della metro milanese: sabato scorso, infatti, il Comune di Milano ha promosso un Open Day, supportato da ATM, MM e la società concessionaria M4 i cui soci, oltre al Comune, sono le imprese costruttrici (Salini Impregilo, Astaldi, Hitachi Rail STS, Hitachi Rail S.p.A. e Sirti).

Durante questo evento speciale durato l’intera giornata, i cittadini hanno potuto visitare il cantiere della neonata Stazione Parco Solari: i tecnici che stanno lavorando al progetto hanno accompagnato gli avventori in una sorta di visita guidata alla scoperta degli strumenti e delle fasi di costruzione della nuova linea. Gli ‘umarell’, invece, hanno osservato il procedere dei lavori da fuori, verificando che tutto stia andando come previsto, in compagnia di Super Mario.

La presenza dell’amato personaggio si deve alla promozione di un nuovo videogioco della Nintendo ispirato proprio alle sue avventure.