Giulia De Lellis ci ripensa e segue di nuovo Cecilia Rodriguez su Instagram

Il fidanzamento tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone non è andato giù a Cecilia Rodriguez, sorella della più famosa Belen, ex del pilota. Dopo questo fatto, tra Giulia e Cecilia non scorre buon sangue: nonostante la convivenza forzata nella casa del Grande Fratello Vip, non hanno mantenuto buoni rapporti.

Stanno bene insieme perché sono alti un metro e una banana entrambi, ha sostenuto l'argentina quando in un'intervista le hanno chiesto di commentare questa nuova relazione. Frecciatina bella e buona. La De Lellis ha replicato sui social, ammettendo che è vero, è bassa ma in compenso è simpatica, forse riferendosi al fatto che l'ex coinquilina della casa non lo sia.

Dopo questo botta e risposta, le due hanno smesso di seguirsi su Instagram. I fan lo hanno notato e non hanno perso occasione per commentare. Ma adesso sembra esserci un dietrofront da parte di Giulia De Lellis. A quanto pare, l'ex star di "Uomini e Donne", infatti, ha rimesso il follow alla sorella di Belen. Evidentemente ci ha ripensato, ha valutato la cosa ed è arrivata alla conclusione che fosse inutile continuare ad avere un atteggiamento di "sfida". La piccola di casa Rodriguez, però, non ha fatto altrettanto.

Chissà come andrà a finire... riusciranno Giulia e Cecilia a sotterrare l'ascia di guerra e a fare pace? Lo scopriremo presto a suon di follow.