Addio Maggiolino, a luglio verrà prodotto l’ultimo esemplare

Il 10 luglio, nella fabbrica che si trova a Puebla, in Messico, la Volkswagen produrrà l’ultimo esemplare del celeberrimo Maggiolino, una delle automobili che hanno davvero fatto storia. Dopo 80 anni, infatti, la casa automobilistica tedesca ha deciso che questo modello ha ormai fatto il suo tempo e per questo non verrà più prodotto.

Il primissimo esemplare fu realizzato durante l’era nazista con il nome di Typ 1: lo scopo era quello di costruire una macchina adatta a tutti, la “vettura del popolo” che voleva Adolf Hitler. In effetti, il Maggiolino divenne la macchina della classe media tedesca, così come poi è accaduto in Italia con la 500 e la 600 della Fiat.

Era il 1938 quando Hitler fece costruire una fabbrica e una nuova città in Bassa Sassonia: la fabbrica diventerà la Volkswagen, mentre la città diventerà Wolfsburg. Il führer chiese a Ferdinand Porsche di progettare un’automobile in grado di battere la concorrenza della Ford T, la prima macchina prodotta in serie che stava ottenendo un incredibile successo negli Stati Uniti. Durante la Seconda Guerra Mondiale la produzione delle automobili ovviamente si fermò, anche perché tutte le fabbriche tedesche furono impiegate nella produzione di armi e veicoli da guerra, specialmente la Volkswagen che era una delle più moderne. La produzione riprese dopo la fine del conflitto e, in pochi anni, furono prodotti e venduti un milione di esemplari di Maggiolino.

Negli anni ’60 ci fu un vero e proprio boom di vendite di questa automobile che divenne anche il simbolo di un’intera generazione, quelle degli hippie ribelli e anticonformisti che preferirono questa vettura alle Cadillac e alle Ford. Nel 1968 uscì il film “The Love Bug”, conosciuto da noi come “Un Maggiolino tutto matto”, pellicola prodotta dalla Disney che ottenne un grande successo.

Nel 1978 in Germania iniziò la produzione della Golf e quella del Maggiolino fu trasferita in Messico; la vettura continuò a essere considerata la “macchina del popolo” e a ottenere un grande successo di vendite. Alla fine degli anni ’90 l’azienda ha poi operato un restyling della vettura, trasformandola del New Beetle che, però, è molto diverso dal modello amato da tutti. Con la produzione dell’ultimo esemplare, che sarà poi conservato in un museo, si può davvero dire che finisce un’era, della quale il Maggiolino è stato indubbiamente un simbolo.