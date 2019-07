Attraversa la strada parlando al cellulare e viene investita: per il tribunale ha l’80% della colpa

Sono tante le persone morte tragicamente per colpa degli smartphone, strumenti che oggi sembrano ormai talmente indispensabili da farci distrarre al punto di dimenticare le comuni norme di sicurezza. Sono tante le persone morte, ad esempio, per scattarsi un selfie in luoghi pericolosi, oppure perché mentre guidavano si sono distratte per rispondere a un messaggio, o ancora perché sono state investite mentre attraversavano la strada con lo sguardo fisso sul cellulare. In quest’ultimo caso, bisogna sapere che per la legge la colpa è anche del pedone.

Nel febbraio del 2010 una donna è stata investita mentre attraversava la strada per rincorrere un autobus e, nel farlo, era distratta perché stava parlando al cellulare. Secondo il Tribunale di Trieste anche la donna in questione sarebbe responsabile dell’incidente perché ha attraversato la strada “parlando al cellulare e senza preventivamente guardare se stessero sopraggiungendo altri veicoli”.

Secondo i giudici, “risulta incontrovertibile la connotazione colposa della condotta del pedone” che si è comportato “in disprezzo delle regole sulla circolazione stradale e di normale prudenza”. Per questo motivo, la donna è stata giudicata responsabile all’80% dell’incidente, mentre la persona alla guida dell’auto al 20%. Il guidatore, infatti, non avrebbe mai potuto prevedere le mosse della donna che ha attraversato senza guardare e all’improvviso.

Com’è noto, in incidenti come questi la colpa è quasi sempre del guidatore, però esistono dei casi in cui il comportamento del pedone può essere considerato colpevole e determinante per l’incidente. Non a caso, in molte città all’estero le autorità sono corse ai ripari per cercare di evitare incidenti come questi, introducendo nuove norme e multe salatissime per chi attraversa la strada guardando lo smartphone. Questa sentenza dimostra che anche in Italia il fattore distrazione causato dall’uso del cellulare ha un suo peso nelle sentenze per casi di questo tipo.