Arriva a Milano il Festival dell'Anguria: ecco il freschissimo programma

In cerca del festival più fresco dell'estate 2019? Si terrà a Milano dal 12 al 14 Luglio al Bovisa Drive In (in via R. Lambruschini 33): si tratta dell'attesissimo Festival dell’Anguria, realizzato anche grazie ai fondi del bando “FABRIQ QUARTO – Innovazioni di quartiere” promosso dal Comune di Milano!

La location che ospiterà il festival è l'area eventi del BOVISA Drive-In, il cinema in auto di Milano. Oltre ai tanti eventi in programma, sarà possibile prenotare, ordinare cibo e godersi direttamente nell'auto uno dei film in proiezione.

Ma non è tutto. In programma per tutto il weekend, da venerdì 12 a domenica 14 luglio, Dj Set, live band, party, street food, attrazioni e... tanta anguria gelata, offerta in diverse ricette. Dalla classica fetta alle rivisitazioni più creative.

Il Festival dell'Anguria in programma a Milano sarà certamente tra gli eventi più rinfrescanti di questa estate. Ma attenzione: i posti sono limitati! Perciò, che si decida di andarci in auto o a piedi o con qualsiasi altro mezzo, l'importante è prenotare!

Ecco il programma ufficiale dell'evento...

venerdì 12 Luglio

Film – Street food – DJ SET – Attrazioni – Party

19.00: Apertura cancelli Drive In e zona Intrattenimento

19.00 - 22.30: Festival dell’Anguria, Street Food, Dj set, Attrazioni

20.30 - 22.30: Inizio Proiezione AMERICAN GRAFFITI

22.30 - 03.00: PARTY powered by Obi Baby, Live Singer Brisen / Special Performers / Pop Corn Girls, Dj set, Street Food, Attrazioni, Festival dell’Anguria.

sabato 13 Luglio

Film – Street food – DJ SET – Attrazioni – Party19.00: Apertura cancelli Drive In e zona Intrattenimento

19.00 - 22.30: Festival dell’Anguria, Street Food, Dj set, Attrazioni

20.30 - 22.30: Inizio Proiezione LO SQUALO

22.30 - 03.00: PARTY powered by Retrò Vintage, Music Night Retrò, Vintage / Rock ‘n’ Roll, Twist, 70’s, 80’s, 90’s, Revival, Indie Rock, Rhythm ‘n’ Blues, Dj Set, Street Food, Attrazioni, Festival dell’Anguria.

domenica 14 Luglio

Film – Street food – DJ SET – Attrazioni – Party

18.30 - 01.00: Festival dell’Anguria

Apertura cancelli Drive In e zona Intrattenimento: Street Food, Attrazioni, Dj Set

19.30 - 21.45: Inizio Proiezione LO SQUALO

22.30 - 00.15: Inizio Proiezione TOP GUN