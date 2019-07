Riverdale, il cast ha ricordato Luke Perry all’inizio delle riprese della nuova stagione

Lo scorso marzo Luke Perry è scomparso improvvisamente a 52 anni; tra i vari film e le serie tv alle quali ha lavorato c’è anche “Riverdale”, nella quale interpretava Fred Andrews, il padre di Archie interpretato, invece, da KJ Apa.

Il cast della serie si è riunito proprio in questi giorni per iniziare le riprese della nuova stagione: prima di iniziare a leggere il copione, lo staff, il creatore della serie Roberto Aguirre-Sacasa, e gli attori hanno deciso di rendere omaggio al collega assente, osservando un minuto di silenzio per ricordarlo.

“C’erano solo amore, ricordi e cordoglio per il nostro amato Luke e lo onoreremo nel nostro primo episodio”, questo il messaggio pubblicato su Instagram da Madchen Amick, attore che interpreta Alice Cooper nella seria. Lo stesso regista di “Riverdale” poche settimane fa ha fatto sapere che la prima puntata della nuova stagione sarà dedicata a Perry e si intitolerà, non a caso, “In Memoriam”: “Sarà l’episodio più importante che gireremo quest’anno, se non il più importante di sempre – ha detto – un tributo al nostro amico caduto”.