Meghan Markle vorrebbe adottare un cagnolino per il piccolo Archie

Crescere con un animale domestico è una delle esperienze più belle della vita. Lo sa bene Meghan Markle che, secondo alcune fonti vicine a Buckingham Palace, vorrebbe adottare un cagnolino abbandonato per il piccolo Archie. Un compagno di giochi molto speciale, con il quale scoprire il mondo. "Meghan vuole un cane a cui Archie possa associare la sua infanzia”, in modo che possa "stabilire un legame profondo, così da avere tanti bei ricordi insieme", questo si legge sul Sun. Secondo altre testate, invece, Meghan ed Harry starebbero già pesando a un fratellino o sorellina.

Le intenzioni della Duchessa di Sussex sono nobili. "Visto che i cani del canile sono la sua grande passione, sta spingendo perché ne adottino uno, anziché comprarlo". Un gesto che i suoi sostenitori apprezzeranno molto.

Meghan sa bene quanto amore possano dare i cani presi al canile. In una recente intervista, infatti, aveva dichiarato: "In qualità di orgogliosa proprietaria di un cane che era stato abbandonato, so per esperienza personale la gioia che può portare in casa. La scelta di adottare un animale domestico è una decisione importante che comporta tante responsabilità, ma si tratta di un investimento dalle infinite potenzialità. Adottare un cane cambia la vita". E ha perfettamente ragione.

Crescere con un amico a 4 zampe, oltre che divertimento, vuol dire responsabilità. Prendersi cura di un altro essere vivente, capace solo di donare amore, è una esperienza utilissima da spendere poi nel resto della vita.