“Abbasso la Juve” scritto sullo scontrino: l’idea di un barista tifoso del Milan

Si chiama Paolo Mantovani ed è il titolare dell’omonimo e storico bar-pasticceria di via San Martino, a Viareggio: è un tifoso del Milan sin da bambino e, appunto, sin dall’infanzia non sopporta la Juventus. Per questo motivo dal 1 luglio scorso Paolo ha deciso di stampare sugli scontrini degli sfottò nei confronti della Vecchia Signora.

Come riporta La Nazione, i clienti hanno subito notato la scritta “abbasso la Juve” sugli scontrini, proprio sopra il conto delle loro ordinazioni. “Sono milanista e non ho mai sopportato la Juve fin da piccolo – ha spiegato – e quando esce dallo Champions League per me è una festa. Incornicio le pagine di giornale che raccontano la debacle, compro la maglia della squadra che l’ha eliminata e vado a farci le consegne”.

I clienti juventini di Paolo hanno preso a ridere la sua iniziativa, mentre i clienti tifosi delle altre squadre l’hanno ampiamente apprezzata, a giudicare dall’aumento delle vendite che hanno registrato a partire dal 1 luglio un 10% in più. Tra l’altro, tra i clienti della nota pasticceria c’è anche Marcello Lippi, l’allenatore che ha vinto diversi scudetti alla guida dei bianconeri: ad attendere anche lui c’è uno sfottò sullo scontrino.