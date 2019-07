I piercing le fanno infezione e le orecchie si gonfiano a dismisura (attenzione, immagini forti)

Jennifer, una donna di 29 anni originaria di Filadelfia (Stati Uniti), si è rivolta alla celebre dottoressa Sandra Lee, conosciuta in TV come dottor Pimple Popper, per un grave rigonfiamento delle sue orecchie.

Il problema della ragazza è sorto a seguito di una infezione da piercing e le sue orecchie hanno cominciato a gonfiarsi in modo spaventoso e incredibilmente doloroso. Jennifer aveva provato a consultare diversi medici, ma nessuno era riuscito a proporle una valida soluzione.

"Mi provocano mal di testa, sono dolori e incredibilmente pesanti. Sono preoccupato che possano diventare ancora più grandi... Mi preoccupo di essere ridicolizzata e derisa per il mio aspetto", ha raccontato la ragazza.

Quando si è rivolta alla dottoressa Lee, ha finalmente ricevuto una diagnosi: l'esperta le ha rivelato che si trattava di una caso estremo di cheloidi, cioè una crescita anormale di tessuto fibrotico di tipo cicatriziale, in questo caso dovuto all'infezione da piercing.

La dottoressa Lee ha accettato di aiutare la ragazza, avvisandola del fatto che, dopo l'intervento, le sue orecchie avrebbero potuto avere un aspetto diverso da quello originario e che c'era comunque la possibilità che la cicatrice si sarebbe riformata col tempo.

"Sono probabilmente i più grandi cheloidi che abbia mai visto. Ho dovuto prendere più orecchio del previsto. Dopo la rimozione, i quattro cheloidi pesavano quasi 14 once", ha rivelato la dottoressa Lee dopo l'intervento.

L'operazione è andata a buon fine, anche se è stato necessario un innesto di pelle per rimodellare l'orecchio della ragazza. Jennifer è stata successivamente sottoposta a radioterapia per tentare di inibire la riformazione dei cheloidi.

(credits photo: 9gag.com)