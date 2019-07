Valeria Marini balla in una fontana di Roma e scatena la polemica

Solo un anno fa l'ex concorrente del Grande Fratello 15, Aida Nizar, aveva fatto discutere non poco per il suo bagno nella fontana di Trevi, dove si era immersa per girare un video da pubblicare su Instagram.

In quella occasione la spagnola, oltre a far infiammare la polemica, aveva dovuto pagare ben 500 euro di multa perché era stata beccata dai vigili urbani. Ma si sperava che la lezione potesse servire per scoraggiare altri tentativi.

Così non è stato, perché proprio ieri la storia si è ripetuta. Questa volta la protagonista del bagno proibito è stata la showgirl italiana Valeria Marini, che da giorni chiama a raccolta i suoi follower per girare il videoclip del suo nuovo singolo: "Me gusta (Baci stellari)".

Anche in questa occasione, aveva chiesto ai fan di presentarsi numerosi in Piazza di Spagna per girare qualche scena. A suo dire il "bagno stellare" nella Barcaccia sarebbe stato un'improvvisata. Ma certamente è stato ripreso e condiviso da tanti ed è finito (giustamente) al centro delle polemiche.

Adesso la showgirl dovrà pagare una multa di 450 euro per il bagno nella fontana, più 100 euro previste dal nuovo regolamento che prevede il Daspo urbano. In altre parole, la Marini per 48 ore dovrà stare lontana dalla Barcaccia!

(Credits photo: Twitter)