Usa, piovono banconote: in autostrada si scatena il caos

L'episodio è avvenuto martedì sera lungo la statale I-285 a Dunwoody, in Georgia. Sembrava un giorno normale ma, ad un certo punto, si è realizzato il sogno di qualsiasi persona: dal cielo hanno cominciato a piovere migliaia di dollari.

Impossibile mantenere la calma: gli automobilisti, quando hanno compreso la natura della miracolosa pioggia, hanno cominciato ad accostare sulla corsia di emergenza e a scendere dalle proprie auto per tentare di accaparrarsi un gruzzolo.

In un video girato da un testimone e diffuso dai giornali, si vedono le decine di automobilisti in sosta, lanciati alla ricerca di banconote sparse sulla strada.

La pioggia di denaro proveniva da un portavalori di proprietà di GardaWorld, una delle più grandi società di sicurezza private del Nord America. Il sergente Robert Parsons ha dichiarato che il mezzo ha disseminato circa 175mila dollari sulla strada.

Ovviamente ora è in corso il recupero del denaro. Per ora sono tornati al legittimo proprietario soltanto 4mila dollari, ma Parsons ha fatto sapere che gli automobilisti che si sono fermati a raccogliere banconote devono restituirle immediatamente, altrimenti rischiano una multa salata. "Abbiamo i filmati e i numeri di targa delle persone ferme sulla strada. Quello che chiediamo al pubblico è restituire i soldi: non costringeteci a cercarvi, perché se lo facciamo, probabilmente vi verranno addebitati anche questi costi".

Qualcuno, come testimonia l'account Twitter di City of Dunwoody, ha già fatto la scelta giusta e ha restituito il denaro.

Honesty is the best policy. Some people have been returning the money that fell from an armored car on I-285 last night. We salute you for doing the right thing. @DunwoodyPolice #Dunwoody pic.twitter.com/twHRAdtA1l