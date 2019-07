Apre Legoland a Gardaland: il primo parco acquatico LEGO in Europa

Sta per aprire in Italia il primo LEGOLAND Water Park d’Europa: un parco acquatico interamente tematizzato LEGO dedicato alle famiglie.

L'annuncio è stato ufficializzato da Gardaland Resort. Infatti andrà ad arricchire proprio l'offerta del parco divertimenti di Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona.

Oltre ad essere il primo parco acquatico a tema LEGO in Europa, è anche in assoluto il primo villaggio LEGO al mondo ad essere inserito in un parco divertimenti che non sia a tema LEGO (Gardaland, appunto).

Il nuovo parco sarà pronto per il 2020 e sarà pensato prevalentemente per famiglie con bambini dai 2 ai 12 anni. Il General Manager di LEGO Italia Paolo Lazzarin ha dichiarato: "Siamo molto orgogliosi e sono certo che il Water Park riempirà di gioia i piccoli e grandi costruttori che seguono il mattoncino con passione".

Solo un mese fa era stata ufficializzata l'acquisizione da parte di Lego di Merlin Entertainments (gruppo leader dei parchi divertimento che nel 2006 aveva acquistato il famoso parco italiano Gardaland).

L'azienda si pone ora l'obiettivo con questo nuovo progetto di triplicare gli ingressi a Gardaland, che è già il primo parco divertimenti d'Italia e ottavo in europa in termini di presenze.

