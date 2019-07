In arrivo il prequel di Gremlins (dopo 35 anni)

Si intitolerà “Gremlins: Secrets of the Mogwai” la nuova serie tv animata che sarà un prequel del film Gremlins di 35 anni fa. La storia, infatti, sarà ambientata nella Shangai degli anni ’20 e racconterà di Sam Wing, il bimbo di 10 anni che poi diventerà il Mr Wing proprietario del negozio a Chinatown della pellicola del 1984.

Il piccolo Sam incontrerà poi il giovane Mogwai chiamato Gizmo e una ladruncola di strada di nome Elle: con loro due si avventurerà nella campagna cinese dove incontreranno diversi mostri e spiriti del folklore cinese. Lo scopo del loro viaggio è quello di restituire Gizmo alla sua famiglia, ma un nemico li ostacolerà utilizzando il suo esercito di Gremlins malvagi.

La serie sarà costituita da 10 puntate di mezzora l’una; a produrla sarà la Warner Bros Animation mentre la sceneggiatura sarà affidata a Tze Chun, già famoso per il suo lavoro in Once Upon A Time e Gotham. La serie prequel andrà in onda sul servizio streaming della Warner e il lancio è previsto per il 2020.