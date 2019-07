Belén e De Martino, nudi in barca, si scambiano baci appassionati

L'estate di Belén Rodriguez e Stefano De Martino è sempre più calda... e non per le temperature di stagione. Da quando la coppia si è ritrovata, non perde occasione per mostrarsi più unita e innamorata che mai.

Nelle foto postate sui profili della showgirl e del ballerino la passione è alle stelle. A rincarare la dose è proprio uno degli ultimi video postati dalla bella argentina.

Nella breve clip, Stefano e Belén si mostrano senza veli in barca, mentre si baciano appassionatamente. Sullo sfondo un magnifico tramonto. Nella didascalia lei scrive: "Sobre todas las cosas" ("Sopra tutte le cose").

La clip, vista quasi 1,9 milioni di volte e commentata più di 3500 volte in poche ore, ha letteralmente infiammato i follower raccogliendo quasi 350mila like.

Anche se sono tornati insieme soltanto da pochi mesi, pare che i due abbiano deciso di tornare all'altare per confermare la loro promessa. La location scelta potrebbe essere Ibiza, molto amata dalla coppia e spesso meta delle loro vacanze.

(Credits photo: belenrodriguezreal)