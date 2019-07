Si schianta con l’auto in diretta Facebook, muore il figlio quattordicenne

Venerdì sera, sull’A29, nel Trapanese, è avvenuto un terribile incidente: un uomo ha perso il controllo della sua automobile e si è schiantato all’altezza dello svincolo Alcamo Est. Nell’impatto il figlio 14enne è morto, mentre l’altro figlio, di soli 10 anni, al momento è ricoverato al reparto di neurorianimazione dell’Ospedale Villa Sofia di Palermo, è in coma e, secondo quanto riportato dai medici, avrebbe riportato gravi danni cerebrali.

Secondo quanto emerso dall’indagine subito avviata dalla Procura di Trapani e coordinata dalla Polizia Stradale, l’uomo che era alla guida dell’automobile, un 34enne di Partinico, si sarebbe distratto perché stava trasmettendo un video in diretta su Facebook. La clip in questione è stata poi ovviamente rimossa dal suo profilo. L’uomo adesso si trova ricoverato con prognosi riservata al Trauma Center dell’Ospedale Villa Sofia: ha riportato un trauma cranico, un’emorragia cerebrale, un trauma toracico e alla colonna vertebrale, ma non sarebbe in pericolo di vita.