Uomo picchia la fidanzata e Alexa chiama i soccorsi: arrestato

Un uomo del New Mexico è stato arrestato per aver picchiato la sua ragazza dopo che il suo dispositivo Amazon Alexa ha allertato la polizia. Eduardo Barros, 28 anni, era con la sua fidanzata e con sua figlia in una residenza a Tijeras, al di fuori di Albuquerque. La coppia stava litigando fino a quando lo scontro è diventato fisico. A quanto pare, l'uomo aveva scoperto uno scambio di messaggi tra la donna e un altro uomo. Su tutte le furie, Eduardo ha iniziato a picchiare la ragazza e a minacciarla, presumibilmente, con un'arma da fuoco. A questo punto deve aver detto parole come "Hai chiamato gli sceriffi?"

L'assistente intelligente di Amazon, presente in casa, ha riconosciuto il commento come un comando vocale e ha chiamato il 911. Tutto questo è stato riferito dello sceriffo della contea di Bernalillo, la vice Felicia Romero. I soccorsi sono arrivati subito e hanno messo in salvo la donna e sua figlia: per fortuna nessuna delle due ha riportato lesioni gravi.

Appena Barros si è accorto della chiamata, ha gettato in terra la donna. L'ha poi presa a calci in faccia e sullo stomaco. Successivamente la ragazza ha ammesso che pensava di morire sotto la violenza del suo fidanzato. L'uomo, che era già stato in prigione, è stato arrestato.

"Questa straordinaria tecnologia ha sicuramente aiutato a salvare una madre e il suo bambino da una situazione molto violenta", ha dichiarato alla ABC News lo sceriffo della contea di Bernalillo, Manuel Gonzales III.