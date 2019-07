L'orso M49 fugge da un muro elettrificato: rischia l'abbattimento

Nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 luglio, l'orso M49 era stato catturato nella zona della val Renden, in provincia di Trento, dopo che era stata rilasciata una formale ordinanza di cattura. Successivamente era stato trasportato nel Centro di recupero della fauna alpina, Casteller, ed era stato rinchiuso in un recinto con un muro elettrificato a 7mila volt, alto ben 4 metri. Ma nonostante questo, l'orso è riuscito a scappare, ha scavalcato il muro e si è dato alla fuga. "Se M49 si avvicinerà a zone abitate, i forestali hanno l'autorizzazione ad abbatterlo", queste sono le parole di Maurizio Fugatti, governatore del Trentino.

Ha poi proseguito: "Il fatto che l'orso sia riuscito a scavalcare una recinzione elettrificata con sette fili a 7mila volt, certificata dal ministero e da Ispra, dimostra il fatto come questo esemplare fosse pericoloso e ci fosse un problema di sicurezza pubblica tale da giustificare l'ordinanza di cattura, scelta non appoggiata dal Ministero".

Ma il Ministero dell'Ambiente, appunto, non è d'accordo, e rilascia una diffida alla Provincia di Trento. "Nessuna istruttoria fin qui elaborata dagli uffici, in collaborazione con Ispra, ha mai valutato il tema dell'uccisione dell'esemplare. Il fatto che sia scappato dall'area attrezzata per ospitarlo, non può giustificare un intervento che ne provochi la morte. Il presidente Fugatti moduli legittimamente il suo intervento".

Il Ministero, quindi, chiede maggiore attenzione e professionalità nel gestire il recupero del plantigrado. Niente potrebbe giustificare la sua morte. È interessato, inoltre, a fare chiarezza, e per questo motivo ha intenzione di inviare una squadra sul posto per verificare cosa sia successo e per recuperare l'animale senza fargli male.