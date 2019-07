Il prossimo James Bond sarà donna (e di colore)

Con quest'ultimo film in uscita nel 2020 ("Bond 25"), l'agente 007 interpretato da Daniel Craig sta per lasciare i servizi segreti e andare in pensione. A prendere il suo posto sarà un personaggio decisamente innovativo per la saga che, negli ultimi anni, nonostante gli sforzi, è sempre stata accusata di sessismo.

Nel 2018, infatti, circolava un video (diventato virale) che raccoglieva una serie di scene palesemente caratterizzate da sfumature sessiste, e questa impronta è durata (incredibilmente) fino all'era del #MeToo.

Il nuovo protagonista (anzi, la nuova protagonista) sarà una donna e sarà di colore: si tratta dell'attrice britannica Lashana Lynch, diventata celebre grazie alla sua recente partecipazione al film "Captain Marvel".

Con questo cambio netto di immagine, James Bond comincia ad evolversi diventando sempre più "femminile" e valorizzando (finalmente) il ruolo della donna. Gran parte del merito va al contributo di Phoebe Waller-Bridge (creatrice di Fleabag), fortemente voluta dallo stesso Craig (come riporta il Guardian).

In una recente intervista rilasciata a Deadline, la Waller-Bridge ha dichiarato: "Penso che [James Bond] adesso sia davvero attuale. Deve solo crescere. Deve solo evolversi, l'importante è che il film tratti di donne in modo corretto".

Il vecchio Bond sembra essere ormai superato. Alcune fonti vicine alla produzione del film riferiscono che "Bond è ancora Bond, ma è stato sostituito da questa splendida donna".

Non ci resta che attendere l'uscita del film nel 2020!

