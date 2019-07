Chiara Ferragni si traveste da Sailor Moon... e la foto diventa virale

In visita a Tokyo, con il piccolo Leone, i Ferragnez hanno fatto notizia per una foto pubblicata da Chiara. L'influencer più famosa d'Italia ha deciso di travestirsi da Sailor Moon e di postare la foto su Instagram. I follower sono impazziti e in poche ore lo scatto è diventato virale. "Mi sono trasformata nell’eroina della mia adolescenza", ha scritto la Ferragni nella didascalia che accompagna l'immagine. Eccola.

Visualizza questo post su Instagram Last night I became my childhood hero Pic by @_deepsky Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: 14 Lug 2019 alle ore 1:34 PDT

Una lunga parrucca bionda con i codini e un abitino spaziale bianco e blu con un bel fiocco rosso. Il suo outfit è perfetto e i fan non hanno perso occasione di commentare e mettere like. "Comunque adesso aspettiamo tutti Fedez Naruto", ha scritto un utente scherzando. "Perfetta, piango", un altro. "Hai vinto tutto", un altro ancora.

Ovviamente c'è anche chi non ha gradito il look dell'imprenditrice di Cremona. "Mamma mia che outfit atroci! Menomale che al piccolino avete lasciato uno stile sobrio", questo è uno dei commenti più delicati!

I Ferragnez si trovano in Giappone per un progetto che è ancora segreto. Nel frattempo si godono la città dalle 1000 luci, vanno al karaoke, al negozio dei Pokemon e fanno divertire tantissimo Leo che sembra entusiasta di questa vacanza dall'altra parte del mondo.