Tragedia al parco giochi: la giostra si spezza, 2 morti e 27 feriti

Il terribile incidente è avvenuto al Kankaria Adventure Park di Ahmedabad, in India. Era una giornata di divertimento e il parco era molto affollato, quando qualcosa è andato storto.

Una giostra con braccio rotante era in funzione e stava compiendo le sue evoluzioni quando il pilone portante si è prima piegato e poi si è spezzato, facendo precipitare nel vuoto la capsula contenente 31 persone da diversi metri di altezza.

Secondo le notizie riportate dai media locali, due persone avrebbero perso la vita nell'incidente, mentre altre 27 sono rimaste ferite. Le due persone decedute sono state identificate dalla polizia. Si tratta di due giovani: Manali Rajwadi, di 24 anni, e Mohammad Javed, di 22 anni..

I Vigili del Fuoco sono immediatamente intervenuti per salvare coloro che erano rimasti ancora bloccati all'interno della capsula, tra questi c'erano 14 bambini e 8 donne.

#VIDEO | Chilling video captures the moment the joyride collapsed at an adventure park in Ahmedabad's Maninagar.



Read full story: https://t.co/p4aWtrTXPr pic.twitter.com/Z6AqkwPOKR