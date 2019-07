USA: i corvi attaccano gli umani (come nel film di Hitchcock)

Chi non ricorda "Gli Uccelli", il celebre film di Alfred Hitchcock del 1963 (tratto dall'omonimo racconto di Daphne Du Maurier)? Nella pellicola degli stormi di uccelli iniziano prima ad attaccare e poi ad uccidere la popolazione senza alcuna ragione apparente.

Ebbene, in America negli ultimi anni si sta verificando uno strano ed inquietante fenomeno che ricorda un po' proprio quel film e che sta spaventando non poco la popolazione.

Secondo i dati raccolti, infatti, negli ultimi due anni negli Stati Uniti sarebbe stata registrata una vera e propria impennata di aggressioni da parte dei corvi ai danni di esseri umani. Gli episodi raggiungerebbero il picco massimo nel periodo tra la primavera e l'estate. Gli attacchi registrati sarebbero circa 5.000.

Al momento non è ancora ufficialmente riconosciuta la causa di questi attacchi, anche se gli esperti ritengono che gli uccelli reagiscano ad una situazione di pericolo percepita per sé e per i loro piccoli.

Gli attacchi da parte dei corvi vengono tracciati attraverso un apposito sito, "CrownTrax" che costituisce un sistema informativo geografico tramite una mappatura mondiale. Chiunque abbia subito un attacco da parte di corvi oppure si sia trovato coinvolto in una situazione di violenza da parte di uccelli, è invitato a registrare la propria posizione e condividere la propria esperienza.