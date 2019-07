Blackout a New York, i cittadini dirigono il traffico con le spade laser

Come si suol dire, si fa di necessità virtù: ecco perché sabato sera alcuni cittadini di New York si sono messi a dirigere il traffico muniti di spade laser per cercare di evitare incidenti visto che la città è rimasta al buio.

This guy is directing traffic with a legit lightsaber pic.twitter.com/Ewab6lRq9O — Shawn Wu (@ShawnDWu) 14 luglio 2019

Esattamente 42 anni dopo il blackout del 1977, nello stesso giorno, il 13 luglio, la Grande Mela è rimasta di nuovo al buio a causa di un guasto meccanico che ha provocato un incendio e l’interruzione della corrente elettrica. Il blackout ha interessato le zone di Midtown Manhattan e dell’Upper West Side. La situazione è stata ripristinata intorno alle 22, dopo tre ore di panico con il traffico impazzito, le persone rimaste bloccate in ascensore e i treni del metrò fermi.

Ecco quindi perché alcuni newyorkesi dotati di grande senso civico sono scesi in strada e, chi con la luce dello smartphone, chi con la spada laser di Star Wars, hanno contribuito a rendere più scorrevole e sicura la viabilità.

Per il blackout anche cinema e teatri sono stati evacuati. Molti spettacoli di Broadway sono stati cancellati ma il cast di “Come From Away” ha pensato bene di regalare al pubblico un’esibizione in strada. Così come ha fatto il coro della Carnegie Hall che si è messo a cantare per strada tra passanti e macchine, come dimostra questo video.

Now this is what turning lemons into lemonade is all about! We can hear singing from the streets below...the entire @carnegiehall choir including conductor are putting on an impromptu concert by singing outside during the blackout! #NYCBlackout #BeautifulSoundsDuringBlackout pic.twitter.com/ll5ocnGYvc — Caryn Ross (@SuperSassyMama) 14 luglio 2019

Jennifer Lopez, invece, ha dovuto interrompere il suo concerto al Madison Square Garden per consentire così l’evacuazione degli spettatori in totale sicurezza. La popstar ha annunciato la riprogrammazione del concerto per la prossima settimana: "Serve molto di più di un blackout per fermarci! - ha scritto sui social - il concerto è riprogrammato per lunedì prossimo!".