Aldo (senza Giovanni e Giacomo) ripete la mitica scena in spiaggia di "Tre uomini e una gamba"

E chi dimentica la scena cult di "Tre uomini e una gamba", quando Aldo in spiaggia sbuca dalla sabbia e fa gol di testa, durante un'ideale partita Italia-Marocco. Tantissime sono state le risate per l'inatteso colpo che ha fatto, sempre idealmente, vincere la partita al nostro Paese. Ecco perché, quando un gruppo di bagnati ha riconosciuto Aldo Baglio, di Aldo, Giovanni e Giacomo, che si aggirava sulla spiaggia di Castellaneta Marina, in provincia di Taranto, gli hanno chiesto di ripetere quella scena.

Il risultato, anche se meno scenografico e ad effetto del film, è stato ugualmente esilarante. L'attore si è prestato volentieri e ha improvvisato il salto pazzesco fatto 22 anni fa. Era il 1997, infatti, quando la pellicola raggiunse il grande schermo, consacrando il trio come uno dei migliori in Italia. Nel filmato si vede Aldo Baglio in una buca sulla sabbia e tutta la gente intorno. Qualcuno tira la palle e lui prontamente esce e la colpisce di testa. Goooool!

Se non ricordi la scena del film, eccola.

Aldo, Giovanni e Giacomo si trovano in Puglia per le riprese del loro nuovo film "Odio l'estate", che vede Massimo Venier alla regia.