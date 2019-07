La Iena Matteo Viviani ricoverato in ospedale: “Non preoccupatevi, non morirò”

Matteo Viviani, conduttore delle Iene, è stato ricoverato in ospedale a causa di una febbre molto alta che non accennava a diminuire. Lo ha rivelato lo stesso Matteo con un post su Instagram, nel quale ha pubblicato una foto che lo ritrae a petto nudo circondato da apparecchiature medicali.

“Piccolo pit stop tecnico ragazzi, non preoccupatevi, non morirò – ha scritto nel post - Poi vi spiego giuro!”.

Matteo ha mantenuto la promessa e con un video pubblicato sempre su Instagram ha spiegato cosa gli è accaduto. In questo periodo la iena si sta occupando di un a raccolta fondi a favore dell’associazione Mater, che si occupa di assistere i minori vittime di violenze sessuali, pedofilia e pedopornografia. Per questo lavoro che sta seguendo, Matteo è giunto fino in Islanda in moto: qui ha poi soggiornato in tenda e forse non è stata una grande idea, viste le basse temperature della zona.

Proprio per colpa del freddo, Viviani si sarebbe così ammalato, contraendo un virus intestinale che gli ha procurato anche febbre molto alta. Prima di andare in ospedale, Matteo ha provato a curarsi con degli antidolorifici ma poi è dovuto ricorrere alle cure mediche visto che il malessere continuava a non passare.