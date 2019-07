Questo bambino crede di essere la reincarnazione vivente di Lady D

Billy è un bambino americano di 4 anni che crede di essere la reincarnazione vivente della Principessa Diana, morta in un incidente stradale il 31 agosto del 1997. La storia del piccolo ha fatto presto il giro del mondo e ora arrivano anche le prime prove che tutto quello che sostiene corrisponde a realtà.

Insieme al padre David Campbell e alla madre Lisa, Billy si sarebbe sottoposto a una serie di test per far vedere a tutti quanto conosce la vita di Lady D. I risultati, secondo quanto sostenuto dalla famiglia, sono sorprendenti. Durante un'intervista, David ha dichiarato di aver mostrato al figlio una serie di castelli e di avergli chiesto qual era quello di Balmoral, residenza preferita di Diana Spencer durante le vacanze estive. Il piccolo avrebbe risposto senza esitazione: "È quello".

Inoltre, pare che Billy abbia riferito ai suoi genitori che gli spiriti sarebbero venuti a prenderlo ogni notte, per poi riportarlo a casa il mattino seguente. "Tutto è iniziato quando qualcuno ha dato a mia moglie Lisa una cartolina con Lady Di. Billy [che allora aveva due anni] la indicò e disse: Guarda, sono io quando ero una principessa", ha rivelato David. Successivamente i genitori rimasero di stucco ascoltando il figlio che parlava nei minimi dettagli della vita di corte.

David e sua moglie non avevano idea di come Billy potesse sapere tutte quelle cose, dato che i Reali di Inghilterra non erano un argomento molto discusso in casa. Quando poi Billy ha compiuto quattro anni, e ancora insisteva sul fatto che fosse "una volta una principessa", la coppia ha iniziato a interrogarlo ulteriormente sulla sua "vita precedente". Alla domanda "Chi altro c'era nella tua famiglia quando eri una principessa?", Billy ha risposto: "Ho fratelli e sorelle. Ho un fratello che si chiama John".

Il dettaglio del fratello John fece rimanere di stucco i coniugi Campbell, perché questo morì da bambino nel 1960, un anno prima che Lady D nascesse. Come faceva il piccolo Billy, di soli 4 anni, a sapere questa cosa?